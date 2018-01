„Tikimės, kad Pietūs ir Šiaurė galės susėsti akis į akį ir aptarti Šiaurės Korėjos delegacijos dalyvavimą Pjongčango žaidynėse, taip pat kitus abiem pusėms rūpimus klausimus, kad būtų pagerinti abiejų Korėjų ryšiai“, – per spaudos konferenciją sakė Pietų Korėjos suvienijimo ministras Cho Myoung-gyonas. Kim Jon Unas savo kalboje Naujųjų metų proga pareiškė norįs pasiųsti delegaciją į šią olimpiadą, bet taip pat pažėrė naujų grasinimų, kad yra pasiruošęs duoti „branduolinį atkirtį“ Seulo sąjungininkėms Jungtinėms Valstijoms. Analitikai sako, kad Kim Jong Unas galbūt stengiasi supriešinti Seulą ir Vašingtoną, įžvelgdamas galimybę tokiu būdu pasiekti, kad būtų sušvelnintos Šiaurės Korėjai taikos tarpautinės sankcijos ir izoliacija. Susiję straipsniai: Šiaurės Korėjos lyderis naujametinėje kalboje paragino pradėti branduolinių ginklų masinę gamybą Pietų Korėja: Honkongo laivas gabeno naftos krovinį Šiaurės Korėjai Cho Myoung-gyonas nurodė, kad Seulas siūlo abiejų šalių derybininkams sausio 9 dieną susitikti pasienio kaime Panmundžome. Ministras pareiškė, kad Seulas „kartoja, jog esame pasiruošę surengti derybas su Šiaure bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje, bet kokia forma“. Abi šalys, nuo 1950-1953 metų Korėjos karo skiriamos budriai saugomos demilitarizuotosios zonos, paskutinį kartą aukšto lygio derybas buvo surengusios 2015 metais.

