Buvęs nacionalinio saugumo patarėjas Chung Eui-yongas bus atsakingas už Seulo santykius su sąjungininku Vašingtonu. Jis pakeitė Jungtinių Tautų veteranę Kang Kyung-whą, kuri 2017-ųjų viduryje tapo pirmąja moterimi, paskirta į Seulo užsienio reikalų ministro postą.

Chung Eui-yongas padėjo tarpininkauti D. Trumpo ir Kim Jong Uno deryboms, per kurias įvyko trys didelio žiniasklaidos dėmesio sulaukę jų susitikimai, bet reikšmingos pažangos nebuvo.

2018 metų kovą, po vienų didžiulės įtampos metų, kai abu lyderiai įžeidinėjo vienas kitą ir grasino karu, Chung Eui-yongas apsilankė Vašingtone ir informavo D. Trumpą, kad Kim Jong Unas, su kuriuo jis anksčiau buvo susitikęs Pchenjane, nori kalbėtis ir yra „įsipareigojęs dėl denuklearizacijos“.

D. Trumpas iškart entuziastingai sutiko su prašymu surengti viršūnių susitikimą ir Chung Eui-yongui buvo pavesta tai paskelbti per neįprastą naktinę spaudos konferenciją Baltųjų rūmų pievelėje.

Abu lyderiai stebint visam pasauliui susitiko Singapūre ir pasirašė aptakiai suformuluotą pareiškimą dėl Korėjos pusiasalio denuklearizacijos, bet antras susitikimas Hanojuje žlugo dėl sankcijų švelninimo klausimo ir to, ko Šiaurės Korėja atsisakytų mainais.

Nuo to laiko procesas yra įstrigęs, o Šiaurės Korėja per karinius paradus spalį ir anksčiau šį mėnesį pademonstravo kelias naujas raketas, be to, pažadėjo stiprinti savo branduolinį arsenalą.

Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas ilgą laiką propagavo bendravimą su Šiaurės Korėja.

Prezidentūros pranešime sakoma, kad 74 metų Chung Eui-yongas „dalyvavo sprendžiant kiekvieną JAV ir Pietų Korėjos santykių klausimą“ ir buvo „geriausias diplomatijos ir nacionalinio saugumo srities ekspertas“.

J. Bideno kandidatas į JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antradienį per jo paskyrimo svarstymą Senate sakė, kad naujoji administracija „persvarstys visą požiūrį ir politiką Šiaurės Korėjos atžvilgiu, nes tai sunki problema, persekiojanti administraciją po administracijos“, ir nė kiek nepagerėjusi, o „iš tikrųjų pablogėjusi“.