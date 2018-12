„Šiuo metu derybos su Šiaurės Korėja dėl darbotvarkės nevyksta“, – sakė Cho Myung-gyunas, kuris neatmetė Kim Jong Uno vizito šiais metais galimybės. Anksčiau Pietų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad Kim Jong Uno vizitas Pietų Korėjoje gali įvykti gruodžio 18–20 dienomis. Tokia data, kaip pažymi naujienų agentūra AP, galėjo būti parinkta todėl, kad abiem šalims prireiks daugiau kaip savaitės viršūnių susitikimui parengti, be to, tokiu atveju Šiaurės Korėjos lyderis galėtų būti Pchenjane per savo tėvo Kim Jong Ilo mirties metines gruodžio 17 dieną. Pietų Korėjos prezidentūros kanceliarija atmetė žiniasklaidos pranešimus apie vizito datą ir pažymėjo, kad Kim Jong Unas Pietų Korėjoje gali apsilankyti gruodžio mėnesį arba kitų metų pradžioje. Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas anksčiau skelbė, jog ir toliau tikisi, kad Šiaurės Korėjos lyderio vizitas Seule įvyks iki šių metų pabaigos, tačiau pridūrė, kad nėra tuo tikras. Susiję straipsniai: Šiaurės Korėja susprogdino 10 pasienio postų Seului ir Pchenjanui rengiantis sujungti geležinkelių linijas, Pietų Korėjos traukinys pasiekė Šiaurės Korėją „Išlieka galimybė, kad pirmininko Kim Jong Uno vizitas įvyks šiais metais, bet yra ir svarbesnių dalykų už terminus“, – sakė jis, lankydamasis Naujojoje Zelandijoje. Prezidentas paaiškino: „Ar bus vizitas šiais metais, ar ne, ne taip svarbu. Svarbu tai, kad Šiaurės Korėjos lyderio vizitas Pietų Korėjoje, žinoma, gali paspartinti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos procesą.“

