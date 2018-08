54 metų vyro, pavarde Huangas, santykiai buvo pašliję, ir jis nusprendė užpulti savo partnerę bei jos šeimos narius, sakoma Liudžou miesto policijos pranešime. Jis mirtinai subadė moterį ir tris jos šeimos narius jų namuose ir pabėgo juodu visureigiu. „Važiuodamas Venčango tiltu (Huangas) buvo suerzintas intensyvaus eismo ir užpuolė praeivius – du jų nužudė ir dar 12 sužeidė“, – sakoma pirmadienį paskelbtame pranešime. Policija nurodė, kad vyras nukreipė savo automobilį į kelis elektriniais dviračiais važiavusius žmones, tuomet iššoko iš mašinos ir pradėjo badyti pėsčiuosius, kol galiausiai buvo suimtas. Kinijoje peiliais ginkluotų užpuolikų atakų pasitaiko neretai. Vienam vyrui, šalies šiaurėje nudūrusiam devynis vaikus ir dar 11 sužeidusiam, liepą buvo skirta mirties bausmė.

