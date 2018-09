Policija suėmė įtariamą vairuotoją, nukreipusį savo raudoną visureigį į didelę grupę žmonių Hengdongo apygardos administraciniame centre, sakoma socialiniuose tinkluose paskelbtame vietos valdžios pranešime. Hengjango miesto interneto turinio ir propagandos biuras nurodė, kad buvo sužeisti apie 46 žmonės. Valdančiosios Komunistų partijos laikraštis „Beijing Youth Daily“ savo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „Weibo“ nurodė, kad įvykį tiria policija. Terorizmas arba koks nors kitoks šio incidento motyvas nebuvo paminėtas. Ankstesniuose pranešimuose sakoma, kad ant žmonių užvažiavęs vairuotojas iššoko iš automobilio ir kelis praeivius sužeidė peiliu, bet ši informacija nebuvo patvirtinta. Policija nurodė, kad įtariamasis yra 54 metų kinas Yang Zanyunas (Jang Dzanjunas), gyvenantis toje pačioje Hengdongo apygardoje. Jis anksčiau ne kartą buvo nuteistas kalėti už įvairius nusikaltimus, įskaitant padegimą ir užpuolimą, rašo „Beijing Youth Daily“. Su Hengdongo viešojo saugumo biuru telefonu susisiekti nepavyko, o apygardos administracijos biuro pareigūnas tepatvirtino incidento aukų skaičių ir nutraukė pokalbį. Kinijoje pastaraisiais metais buvo įvykdytas ne vienas smurto išpuolis viešose vietose, įskaitant sprogdinimus ir autobusų arba pastatų padegimus. Kai kada tokių atakų surengdavo žmonės, norėdavę suvesti asmenines sąskaitas su visuomene. Kai kada išpuoliai būdavo priskiriami karingiesiems separatistams, bet pastaruoju metu tokie atvejai tapo retesni. 2013 metais visureigis įsirėžė į minią Pekino centre šalia Uždraustojo miesto – buvusių imperatorių rūmų – po to buvo sudaužytas ir užsiliepsnojo. Tą incidentą, nusinešusį penkių žmonių, įskaitant tris automobilyje buvusius asmenis, policija siejo su musulmonų separatistais, priklausančiais uigūrų etninei mažumai.

