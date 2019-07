Smūgiai buvo užfiksuoti 20 val. 19 min. vietos (šeštadienį 6 val. 19 min. Lietuvos) laiku.

Pasak geologų, naujasis žemės drebėjimas yra vadinamosios smūgių virtinės dalis. Dieną anksčiau tame pačiame regione įvyko 6,4 balo žemės drebėjimas.

USGS ketvirtadienį užfiksuotus požeminius smūgius pavadino penktadienį įvykusio žemės drebėjimo „pranašu“, o televizijos kanalas CNN pranešė, jog paskutinis žemės drebėjimas buvo 11 kartų stipresnis.

Vietos gyventojai pasakojo pajutę pakartotinių smūgių.

Kalifornijos technologijų instituto seismologė Lucy Jones per ketvirtadienį įvykusią spaudos konferenciją įspėjo, jog „egzistuoja maždaug vieno iš dvidešimties tikimybė, kad šioje vietoje artimiausiomis dienomis įvyks didesnis žemės drebėjimas – kad mes dar nematėme didžiausio šios (smūgių) virtinės žemės drebėjimo“.

