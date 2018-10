Pietų ir Šiaurės Korėjų generolai aptarė karinio susitarimo įgyvendinimą

Pietų Korėjai susitikime atstovavo generolas majoras Kim Do-gyunas, o Šiaurės Korėjai – generolas leitenantas An Ik Sanas. „Džiaugiuosi savo akimis matydamas, kad bendros saugumo zonos nuginklavimo žingsniai įgyvendinami praktiškai; matau pokyčių palyginus su tuo, ką stebėjau praėjusį kartą, kai čia buvau“, – nurodė Kim Do-gyunas. Kaip pranešė „Yonhap“, An Ik Sanas išreiškė „pasididžiavimą“ pažymėjęs, kad kariai įnešė savo indėlį į pastangas pasiekti taiką. Karinį susitarimą rugsėjo 19-ąją per abiejų Korėjų viršūnių susitikimą Pchenjane pasirašė abiejų šalių gynybos ministrai dalyvaujant Pietų Korėjos prezidentui Moon Jae-inui ir Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui. Pastangos demilitarizuoti Panmundžomo kaimelį ir jo apylinkes smarkiai įtvirtintame ruože palei abiejų šalių sieną buvo vienas iš daugelio susitarimų, rugsėjį sudarytų Pchenjano ir Seulo, siekiant sumažinti karinę įtampą tarp abiejų šalių. Pagal šiuos susitarimus korėjiečių kariai anksčiau šį mėnesį abipus sienos pradėjo šalinti minų laukus, įrengtus prie Panmundžomo, taip pat atitraukė ten buvusią ginkluotę ir likvidavo sargybos postus. Abi šalys planuoja, kad kaimelyje abiejose sienos pusėse budės po 35 neginkluotus karius. Pagal rugsėjo susitarimus abi Korėjos taip pat šalina minas ir kitos pasienio teritorijose, kur planuojama surengti pirmąsias bendras per Korėjos karą žuvusių karių palaikų paieškas. Be to, Seulas ir Pchenjanas planuoja palei savo sausumos ir jūrinę sieną nustatyti buferines zonas bei neskraidymo zoną

