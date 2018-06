Šis susitarimas buvo pasiektas pirmose per daugiau nei 10 metų aukšto rango kariuomenės pareigūnų derybose, sakoma pranešime. Jose abi šalys apsikeitė nuomonėmis dėl visiško pasienio kaimelio Panmundžomo, kurį dalina demarkacinė linija, demilitarizavimo. Derybininkai taip pat sutarė vykdyti dvišalius susitarimus, kuriais siekiama užkirsti kelią susidūrimams Geltonojoje jūroje. Abiejų Korėjų generolų derybos buvo surengtos vadovaujantis balandžio 27 dieną vykusių Šiaurės ir Pietų Korėjų viršūnių susitikime priimta deklaracija, kurioje šalys įsipareigojo imtis bendrų pastangų įtampai mažinti. Tiesioginio ryšio linija tarp kariškių vakarinėje pusiasalio pakrantėje buvo atkurta šiemet, tačiau vakarinėje pakrantėje ji neveikė nuo 2011 metų, pranešė „Yonhap“. Pietų Korėjos delegacijai derybose vadovavo generolas majoras Kim Do-gyunas (Kim Dogjunas) , o šiauriečių kariškiams vadovavo jų kariuomenės generolas leitenantas An Ik Sanas (An Ik Sanas).

