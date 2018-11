Nacionalinių reagavimo į nelaimes pajėgų pareigūnas Narendra Kumaras sakė, kad ciklonui „Gaja“ anksti penktadienį pasiekus Tamil Nadu valstijos pakrantes, vėjai vartė medžius ir elektros stulpus, draskė namus. Virš 80 tūkst. gyventojų iš žemumų buvo evakuoti į daugiau kaip 470 pagalbos centrų šešiuose rajonuose. Tūkstančiai žvejų buvo perspėti neplaukti į jūrą. Nacionalinės reagavimo į nelaimes pajėgos nurodė, kad ciklonas silpsta. Tamil Nadu valstiją dažnai pasiekia ciklonai, susiformavę Bengalijos įlankoje.

