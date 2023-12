Šimtai žmonių įstrigo Tamil Nadu valstijoje dėl vandens apsemtų kelių, oro pajėgos jiems numetė 10 tonų skubios pagalbos. Filmuotoje medžiagoje buvo matyti po vandeniu panirę ištisi rajonai, gelbėtojų komandos naudojosi valtimis.

Tamil Nadu vyriausiasis sekretorius Shivas Das Meena sakė, kad žuvo mažiausiai 10 žmonių, 12 600 buvo priversti bėgti į saugesnes zonas, pranešė laikraštis „Indian Express“.

#TamilNadu : Indian Coast Guard drops food material in the flood-affected area in #Thoothukudi #cliQIndia #ThoothukudiRains #TamilNaduRains #TamilNaduRain #tamilnaduFloods #SouthTNRains pic.twitter.com/kbp4vJlOJx

Smarkios liūtys taip pat padarė didelę žalą infrastruktūrai ir paveikė žmonių gyvenimo šaltinius. Jos užklupo praėjus vos dviem savaitėms, kai ciklonas „Michaung“, gruodžio 6 d. smogęs Tamil Nadu ir Andra Pradešo valstijoms, pražudė mažiausiai aštuonis žmones.

Paprastai gruodį Indijos pietus merkia lietūs, tačiau mokslininkai perspėja, kad klimatui šiltėjant audros tampa vis galingesnės.

