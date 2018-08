Per musonų sezoną, trunkantį nuo birželio iki rugsėjo, Pietų Azija kasmet patiria daug materialinės žalos ir aukų, o šiemet turistų pamėgtą Keralą užklupo pražūtingiausi per pastaruosius 100 metų potvyniai. Šiame regione jau pranešta apie 445 mirtis, o prasidėjus milžiniškai stichijos pasekmių likvidavimo operacijai kasdien randama daugiau lavonų. Potvyniai privertė per milijoną gyventojų persikelti į laikinas stovyklas; šiuo metu tebeieškoma 15 žmonių. Remiantis oficialiąja statistika, Keraloje žuvo daugiau kaip pusė iš tūkstančio šių metų musonų sezono aukų Indijoje. Dar per 160 žmonių neteko gyvybių kaimyninėje Karnatakos valstijoje, daugiau kaip 200 žuvo Utar Pradešo provincijoje ir 195 – Vakarų Bengalijoje. Nuo musono taip pat nukentėjo Nepalas, kur nuo liepos mėnesio žuvo 87 žmonės, įskaitant vieną moterį į aštuonis vaikus, kuriuos viename atokiame kaime palaidojo nuošliauža, pranešė šalies Vidaus reikalų ministerija. Tuo tarpu Šri Lankoje, kur šiemet iš pažeidžiamų vietovių buvo evakuoti 750 tūkst. žmonių, su musonu siejamų aukų buvo 24. Oficialūs duomenys rodo, kad pernai nuo gegužės iki birželio šalyje žuvo 224 žmonės. Bangladeše oficialiai skelbiama, kad per potvynius ir nuošliaužas pražuvo mažiausiai 29 žmonės. Pietų Azijoje vienas pražūtingiausias musono sezonas buvo 2013-aisiais, kai potvyniai ir nuošliaužos Indijos šiaurinėje Utarakando valstijoje pražudė apie 5 800 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.