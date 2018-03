Mokslininkai sporto salėje žiūri originalųjį 1951 metų filmą „The Thing From Another World“ („Padaras iš kito pasaulio“), tuomet – 1982 metų juostą „The Thing“ ir to paties pavadinimo atnaujintą 2011 metų versiją.

Keistos tradicijos laikomasi metų metais. Filmų maratonas prasideda po to, kai iš poliarinės Amundseno Skoto tyrimų stoties, kur įrengtas 10 m skersmens teleskopas, išskrenda paskutinis lėktuvas.

A yearly tradition at the South Pole is the winter-over crew watching "The Thing" right after the last flight for the summer leaves. Here is a picture of the yearly showing in the gym #southpole #winter #Xenophobia #science pic.twitter.com/bI3DJoKprJ— South Pole Telescope (@SPTelescope) February 26, 2018