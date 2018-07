Incidentas įvyko šeštadienį vėlai vakare rytinėje Kvazulu Natalio provincijoje. Taksi vairuotojai pateko į pasalą grįždami į Johanesburgą iš kolegos laidotuvių. „Preliminari informacija rodo, kad 11 žuvusiųjų buvo tarp 17 žmonių, kurie vyko iš laidotuvių... Keturi sužeistieji kritinės būklės nuvežti į ligoninę, o du asmenys išvengė sužalojimų“, – nurodė policija. Pradėtas įvykio tyrimas, ieškoma pasalą surengusių užpuolikų. Privatūs mikroautobusai yra viena pagrindinių susisiekimo priemonių milijonams PAR gyventojų. Tačiau tarp konkuruojančių taksi įmonių, besivaržančių dėl pelningiausių maršrutų, neretai kyla kruvinų konfliktų.











