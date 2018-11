Policijos pranešime nurodoma, kad „užpuolikai nesirinkdami šaudė į gyventojus“ ir pagrobė vieną italų savanorę per ataką antradienio vakarą Čakamos kaime, esančiame Indijos vandenyno pakrantėje įsikūrusioje Kilifio apygardoje.

