„Per šį teroro aktą du policijos nariai žuvo kaip kankiniai“, – valstybinei televizijai sakė už saugumo sritį atsakingas Sistano ir Beludžistano provincijos gubernatoriaus pavaduotojas Mohammad Hadi Marashi. Anksčiau Čabaharo apygardos gubernatorius Rahmdelis Bameri sakė, kad mirtininkui detonavus automobilį žuvo keturi žmonės ir dar daug buvo sužeisti. Tačiau vėliau jis patikslino, kad žuvusiųjų yra du. BREAKING: Car bomb explodes near police HQ in southeast #Iran: At least 3 people have been killed & several injured

pic.twitter.com/zrdbrWwyfL— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 6, 2018 „Sprogimo būta labai stipraus, išdužo daugelio netoli esančių pastatų langai“, – valstybinei televizijai sakė R. Bameri. Jis pridūrė, kad tarp sunkiai sužeistų žmonių yra daug gretimų parduotuvių savininkų ir civilių praeivių, įskaitant moteris ir vaikus. Valstybinė naujienų agentūra IRNA paskelbė, kad buvo detonuotas sprogmenų prikrautas automobilis. Kai kurie šaltiniai teigė, kad po sprogimo girdėjosi šūviai. Čabaharas yra maždaug 100 km į vakarus nuo Pakistano sienos, Sistano ir Beludžistano provincijoje, kur seniai rusena Pakistano remiamų beludžių separatistų sukilimas ir neretai įvyksta džihadistų atakų. Sistane ir Beludžistane gyvena didelė etninių beludžių – daugiausia musulmonų sunitų – bendruomenė. Beludžių gyvenama teritorija apima ir Pakistano dalį, iš kur jų separatistai ir džihadistai rengia atakas Irane prieš jo šiitišką valdžią. Už saugumą atsakingas Sistano ir Beludžistano provincijos gubernatoriaus pavaduotojas Mohammadas Hadi Marashi sakė, kad ketvirtadienio atakoje dalyvavo daug užpuolikų. „Teroristai bandė patekti į Čabaharo policijos vadavietę, bet sargybiniai jiems sutrukdė, ir jie detonavo automobilį su sprogmenimis“, – sakė jis. Čabaharas įsikūręs prie Omano įlankos. Su Indijos pagalba Iranas plėtoja šį uostamiestį kaip svarbų energetikos ir krovinių mazgą tarp centrinės Azijos ir Indijos, apeinant Pakistaną.

