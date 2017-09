Pareigūnai perspėjo, kad Okinavos salyne siaučianti audra gali sukelti nuošliaužų ir milžiniškų bangų. Be to, 54 tūkst. gyventojų turinčiame Mijako mieste „Talim“ išlaistė rekordiškai daug lietaus. Elektros tiekimo kompanija „Okinawa Electric Power“ pranešė, kad apie 1 840 km į pietvakarius nuo Tokijo esančiame Mijake daugiau kaip 18 tūkst. vartotojų liko be elektros. Japonijos meteorologijos agentūra nurodė, kad sekmadienį paryčiais taifūnas turėtų pasiekti Kiūšiū salą. Vietos žiniasklaida praneša, kad pirmadienį „Talim“ gali pasiekti ir Tokijo apylinkes. Japonija gana dažnai susiduria su smarkiomis audromis. Pernai rugsėjį šalyje siautėjęs taifūnas „Lionrock“ nusinešė 22 gyvybes, o praėjusį mėnesį per taifūną „Noru“ žuvo du žmonės ir dar 51 buvo sužeistas.

