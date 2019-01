Pernai įvykusiame Rytų ekonomikos forume V. Putinas pateikė iniciatyvą be išankstinių sąlygų pasirašyti taikos sutartį su Japonija, kad po to ja remiantis būtų galima pradėti drauge spręsti gyvybiškai svarbias problemas, sakė atstovas ir pridūrė, kad japonai neparodė supratimo ir „šiuo metu mūsų požiūriai į ją skiriasi“. Japonija laikosi pozicijos, kad santykių problemas reiktų spręsti pasirašant taikos sutartį ar prieš jos pasirašymą, nurodė D. Peskovas.

