„Dalyvavau praktiškai visose derybose... Aš tokios frazės negirdėjau“, – pabrėžė D. Peskovas, atsakydamas į klausimą, ar girdėjo tokią prezidento pastabą. Buvęs Prancūzijos prezidentas Francois Hollande'as išleido memuarus, kuriuose pasakoja apie „Normandijos ketverto“ derybas 2015 metais. Pasak žurnalistų, knygoje yra informacija, kad V. Putinas grasino „sutriuškinti ukrainiečių armiją“. D. Peskovas pažymėjo, kad neskaitė F. Hollande'o memuarų, todėl negali komentuoti knygos ištraukų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.