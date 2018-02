S. Berlusconi jau atšaukė dalyvavimą dviejose televizijos laidose. Praėjusį kartą jis per televiziją pasirodė prieš savaitę. Minėto laikraščio duomenimis, 81 metų politikas pervargo; jo kraujospūdis tai padidėja, tai sumažėja. Atsigauti jam prireiks mažiausiai kelių dienų, rašoma pranešime. Vis dėlto kalbėdamasis su italų naujienų agentūra ANSA S. Berlusconi pareiškė, kad jaučiasi puikiai. Gruodžio 28 dieną Italijos prezidentas Sergio Mattarella pasirašė įsakymą prieš rinkimus paleisti parlamentą. Įprasti parlamento rinkimai įvyks kovo 4 dieną.

