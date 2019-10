Politinėje aklavietėje šalis atsidūrė kilus piktiems nesutarimams dėl korupcijos ir paskyrimų į Aukščiausiąjį Teismą.

„Nusprendžiau neatšaukiamai atsistatydinti iš Respublikos antrojo konstitucinio viceprezidento posto“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Araoz, drauge paskelbdama atsistatydinimo raštą.

Ji pridūrė, jog tikisi „visuotinių rinkimų pačiu artimiausiu metu“.

Įstatymų leidėjai apkaltino prezidentą Martiną Vizcarrą „valstybės perversmu“, šiam pirmadienį paleidus opozicijos dominuojamą Kongresą ir paraginus surengti naujus rinkimus. Parlamentas reaguodamas nubalsavo už laikiną prezidento įgaliojimų sustabdymą ir lydere paskyrė M. Araoz.

Tačiau į Limos ir kitų miestų gatves pademonstruoti paramos M. Vizcarrai išėjo tūkstančiai žmonių. Kariuomenė ir policija patvirtino remiančios prezidentą, kurio kampanija prieš kyšininkavimą yra labai populiari, o keliolika regionų gubernatorių prisidėjo prie protestuotojų gatvėse.

„Yra per daug korupcijos. Per daug jos be jokios gėdos. Pokytis įvyko pačiu laiku“, – Limoje sakė protestuotoja Jenny Sanchez.

M. Araoz, kuri palaikė korupcija susitepusios buvusios opozicijos lyderės Keiko Fujimori šalininkus, atsistatydino Amerikos valstybių organizacijai (OAS) atsisakius įsitraukti į Peru ginčą dėl valdžios.

Organizacija antradienį sakė, kad Peru Konstitucinis Teismas turi nuspręsti dėl parlamento paleidimo teisėtumo. OAS taip pat nurodė, jog būtų „teisinga politinę poliarizaciją šalyje spręsti žmonėms rinkimuose“.

Grupė parlamentarų svarstė galimybes kreiptis į Teismą dėl parlamento paleidimo atšaukimo, sakė Kongreso pirmininkas Pedro Olaechea.

Nepaisydama emocingos politinės priešpriešos šalis antradienį gyveno įprastą gyvenimą, o vienintelis pastebimas pokytis buvo sustiprintas saugumas prie vyriausybės rūmų ir Kongreso.