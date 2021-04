Balsavimas 33 mln. gyventojų turinčioje šalyje yra privalomas.

Kitaip negu kaimyninė Čilė, kurioje taip pat buvo planuota sekmadienį surengti rinkimus, tačiau balsavimas dėl pandemijos buvo atidėtas, Peru vyriausybė nusprendė neatsisakyti savo planų, nors per pastarąją savaitę šalyje kasdien buvo fiksuojama po vidutiniškai 279 mirtis nuo koronaviruso, o vien šeštadienį buvo pranešta, jog per ankstesnes 24 valandas mirė 384 užsikrėtę žmonės ir buvo patvirtinta daugiau kaip 11,2 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų.

Nuo pandemijos pradžios Peru buvo nustatyta iš viso daugiau kaip 1,6 mln. užsikrėtimo atvejų ir mirė daugiau kaip 54 tūkst. užsikrėtusiųjų.

Koronaviruso ir jo naujų bei labiau užkrečiamų atmainų plitimas šioje Lotynų Amerikos šalyje pastaruoju metu gerokai paspartėjo.

Iš 18 kandidatų, pretenduojančių į prezidento postą, koronavirusu buvo užsikrėtę šeši, įskaitant buvusį futbolo vartininką George‘ą Forsythą (Džordžą Forsaistą), kuris, kaip rodo visuomenės nuomonės apklausos, yra vienas iš favoritų.

Tarp varžovų yra ir kairiųjų, ir dešiniųjų, tačiau šalyje, kurioje asmenybė paprastai reiškia daugiau negu ideologija, nė vienas iš jų, apklausų duomenimis, nėra pelnęs didesnio nei 10 proc. rinkėjų palaikymo.

Praėjusį sekmadienį paskelbta visuomenės nuomonės apklausa parodė, jog tarp pretendentų pirmauja centro dešiniųjų pažiūrų 62 metų kandidatas Yonhy Lescano (Jonhis Leskanas), tačiau jį ir septintoje vietoje pagal populiarumą tarp rinkėjų esantį kandidatą skyrė tik 4 procentiniai punktai.

Rinkimų apylinkių dezinfekavimas

Šeštadienį darbininkai pradėjo dezinfekuoti 11,402 tūkst. rinkimų apylinkių, kurios sekmadienį bus atidarytos 12 valandų.

Siekiant išvengti žmonių susibūrimų, šalyje veiks triskart daugiau apylinkių negu paprastai. Be to, rinkėjams buvo nustatyti laiko tarpsniai, per kuriuos jie turi pareikšti savo valią.

Vidaus reikalų ministras Jose Elice‘as (Chosė Elisas) pareiškė, jog tai, kaip rinkėjai laikosi sanitarijos priemonių, prižiūrės apie 20 tūkst. policijos pareigūnų.

Stebėtojai prognozuoja, kad naujasis prezidentas vargu ar bus išrinktas per pirmąjį turą, ir neabejoja, kad birželio 6 dieną įvyks antrasis turas, kuriame varžysis du daugiausia balsų surinkę kandidatai.

Peru nuo 2020 metų antrojo ketvirčio išgyvena recesiją, kurią išprovokavo koronaviruso pandemija ir dėl jos paskelbtas nacionalinis karantinas.

Šalies bendrasis vidaus produktas pernai sumažėjo daugiau kaip 11 proc., 4 mln. žmonių neteko darbo, o dar 5 mln. atsidūrė žemiau skurdo ribos.

Šalį pastaruoju metu taip pat alino politiniai neramumai bei viršinė korupcijos skandalų.

Pirmieji rinkimų rezultatai turėtų būti žinomi sekmadienį maždaug 23 val. 30 min. vietos (pirmadienį 7 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Taip pat bus renkami 130 Kongreso narių.