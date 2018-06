Palaikai buvo aptikti netoli kitos kapavietės, kur buvo rasta didžiausio kada nors atlikto vaikų aukojimo įrodymų. Čia buvo rasta daugiau nei 140 nužudytų vaikų. Manoma, kad naujausias radinys gali būti dar didesnis. „Kol kas mes radome Čimu kultūros laikotarpiu paaukotų 56 vaikų palaikus, – agentūrai AFP sakė archeologas Gabrielis Prieto. – Kadangi tai yra nauja vieta, lengvai galime rasti dvigubai tiek palaikų, kiek radome Huančakite (kur buvo rasta daugiau nei 140 paaukotų vaikų).“ Naujoji kapavietė buvo aptikta netoli Peru trečio pagal dydį Truchiljo miesto. Anot G. Prieto, paaukotų vaikų amžius – nuo šešerių iki 14 metų. Palaikai buvo aptikti gegužės pradžioje. Jie buvo suvynioti į medvilnines įkapes ir palaidoti veidu į jūrą. „Įdomiausia, kad jie buvo paaukoti perpjaunant krūtinkaulį ir atidengiant šonkaulius, kaip ir Huančakite“, – sakė archeologas. Jo teigimu, tai sustiprina nuomone, kad Huančako regionas buvo Čimu kultūros masinio vaikų aukojimo centras.











