Audra vis stiprėjo. Per 72 valandas atogrąžų ciklonas virto 4 kategorijos uraganu.

JAV nacionalinės vandenyno ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) surengto skrydžio į tropinį cikloną ekipažui „Hurricane Hunters“ vadovavęs P. Flaherty matė, kaip susiformavo vadinamoji audros akis. Akimirką jį apėmė nerimas.

„Kai matai, kaip tas reikalas stiprėja, be to, žinai, kad prognozuojama tokia stipri audra, bet kokia drąsa kaipmat išgaruoja, – pirmadienį po trečio skrydžio sakė jis kanalui CNN. – Mums nepatiko tai, ką matėme. Nemanau, kad jums taip pat nepatinka tai, ką matote būdami ant žemės.“

„Hurricane Hunters“ nariai keletą pastarųjų dienų iš viršaus stebėjo palei JAV rytinę pakrantę į pietus judančią audrą.

Pirmadienį uraganas „Florence“ priartėjo prie 5 kategorijos, taigi, teko evakuoti Šiaurės Karolinos, Pietų Karolinos, taip pat Virdžinijos pakrančių regionus.

NOAA „Hurricane Hunter“ pilotas Justinas Kibbey taip pat puikiai prisimena, kaip aiškiai matė besiformuojančią akį, nutįsusią 16–20 kilometrų.

„Audra tikrai jau susitelkusi ir ji tikrai galinga“, – sakė J. Kibbey

Jis papasakojo, kaip įskrendant ir išskrendant iš audros įtampą keitė ramybė.

„Viskas lygiai taip, kaip įskrendant į pernai metų audras – Marią ir Irmą“, – sakė J. Kibbey.

„Siekiame, kad į Nacionalinį uraganų centrą, taip pat gelbėjimo tarnyboms ir žiniasklaidai būtų perduoti kuo tiksliausi duomenys, leidžiantys efektyviai evakuoti žmones“, – sakė P. Flaherty.

Nurodyta evakuotis milijonui

Daugiau kaip milijonui žmonių pirmadienį buvo nurodyta evakuotis dėl JAV pietrytinės pakrantės link artėjančio galingo uragano „Florence“, kurio vėjų greitis siekia 220 km per valandą.

Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris nurodė beveik milijonui žmonių, gyvenančių valstijos rytinėje pakrantėje, palikti savo namus prieš galimą uragano smūgį ketvirtadienį.

Kaimyninės Šiaurės Karolinos gubernatorius nurodė evakuotis iš turistų pamėgtų vadinamųjų Išorinių krantų – salų ir nerijų virtinės, taip pat iš pakrantėje esančios Daro apygardos dalių. Tuo tarpu Virdžinijoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis.

„Tai labai pavojingas uraganas“, – sakė H. McMasteris ir pridūrė, kad nurodymai evakuotis iš pakrančių apygardų yra vykdytini „privalomai, ne savanoriškai“.

„Florence“ gali sukelti katastrofiškų potvynių JAV rytinės dalies rajonuose, jau merkiamuose liūčių, ir gali būti stipriausia regioną užklupusi audra per kelis pastaruosius dešimtmečius.

Šis 4 kategorijos uraganas pagal Saffiro-Simpsono penkiabalę skalę buvo 845 km į pietus pietryčius nuo Bermudos, sakoma pirmadienį 21 val. Grinvičo (24 val. Lietuvos) laiku paskelbtame Nacionalinio uraganų stebėjimo centro (NHC) pranešime. Jame nurodoma, kad uragano centras antradienį ir trečiadienį turi slinkti tarp Bermudos ir Bahamų.

#Florence is now a powerful Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. #GOESEast captured this close-up of the storm's eye as it continues tracking toward the southeastern U.S. Latest: https://t.co/vziaU0pOhE pic.twitter.com/SvHPKYGZsC

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 10, 2018

Itin pavojingas

„Florence“ toliau sparčiai stiprėjo, – nurodė NHC. – Tikimasi, kad ketvirtadienį „Florence“ bus itin pavojingas didelis uraganas.“

Prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ uragano kelyje atsidūrusius gyventojus paragino paisyti valstijų ir vietos administracijų pareigūnų perspėjimų.

„Nuostabiems Šiaurės Karolinos, Pietų Karolinos ir visos Rytų pakrantės piliečiams: audra atrodo labai blogai!“ – rašė prezidentas, dėl artėjančio uragano atšaukęs penktadienį planuotą susitikimą su rinkėjais Džeksono mieste Misisipės valstijoje.

„Prašom imtis visų būtinų atsargumo priemonių. Mes jau pradėjome mobilizuoti savo išteklius, kad atitinkamai reaguotume, ir esame pasirengę jums padėti!“ – pridūrė D. Trumpas.

Atsargumo priemonės

Vienos ūkinių prekių parduotuvės Pietų Karolinos Čarlstono miesto centre vadovas Johnas Johnsonas sakė, kad karštligiškas baterijų, žibintuvėlių, plastiko plėvelės ir smėlio maišų pirkimas prasidėjo penktadienį.

We continue to finish off our preparation for #Florence. Our mission is to protect life and property so as a 24/7 operation we’ll be here serving you! pic.twitter.com/iUIULf3sjG

— NWS Newport/Morehead (@NWSMoreheadCity) September 10, 2018

Antradienį ryte gali būti paskelbtas štorminių potvynių ir uragano stebėjimas pietrytinių valstijų dalyse, nurodė NHC.

Jei uraganas „Florence“ nepakeis savo krypties, jis skaudžiausiai smogs abiem Karolinoms ir Virdžinijai.

Virdžinijos gubernatoriaus Ralpho Northamo biuras perspėjo dėl „katastrofiško potvynio į krašto gilumą, stipraus vėjo ir daug kur galimų elektros tiekimo sutrikimų“. Gyventojai perspėjami, kad didžiausią pavojų gyvybėms kels potvyniai.

JAV karinis jūrų laivynas paskelbė, kad norėdamas išvengti potencialios žalos rengiasi į atvirą jūrą išsiųsti maždaug 30 Virdžinijoje dislokuotų laivų.

Praėjusio savaitgalio liūtys Vašingtono rajone jau sukėlė potvynius Aleksandrijoje Virdžinijoje. Nacionalinė meteorologijos tarnyba paskelbė potvynių stebėjimą Potomako upės ruože.

Walmart Grocery water aisle in Florence, SC. One pack of Perrier left if anyone wants it. #hurricaneflorence #Florence pic.twitter.com/8QMPkyPld9

— Jason (@jmattpugh) September 11, 2018

Nacionalinio uraganų centro (NHC) duomenimis, viesulas pakrantei turėtų smogti ketvirtadienį. „Florence“ jau sustiprėjo iki ketvirtos kategorijos uragano. Antradienį Pietų Karolinoje turėtų prasidėti milijono žmonių evakuacija.

26 iš 46 Pietų Karolinos rajonų antradienį nedirbo mokyklos. Čalstono uostamiestyje buvo tikrinami vandens nutekamieji grioviai ir nuotėkų sistemos. Pakrantės gyventojai dangstė langus ir pildė smėliu maišus, kad apsaugotų savo namus nuo stipraus vėjo ir vandens masių. Žmonės masiškai pirko maisto produktus ir geriamą vandenį.

Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris pirmadienį nurodė evakuoti gyventojus iš beveik 320 km ilgio pakrantės ruožo. Iki milijono žmonių regione paraginti iki antradienio vidudienio (18 val. Vidurio Europos vasaros laiku) pasitraukti į saugias vietas. „Tai labai pavojingas uraganas“, - pabrėžė gubernatorius, todėl esą negalima rizikuoti. Evakuacija yra „priverstinė, ne savanoriška“.

Žinybos pirmadienio vakarą įspėjo, kad „Florence“ Šiaurės ir Pietų Karolinos bei Virdžinijos valstijose gali sukelti „gyvybei pavojingus potvynius ir visa naikinančius vėjus“.

Susiformavo dar du uraganai

Virš Atlanto vandenyno šėlsta trys uraganai ir tropinė audra AFP / Scanpix





Kaip pranešė CNN, virš Atlanto vandenyno „Florence“ įkandin susiformavo dar du uraganai.

Uraganas „Isaac“ seka iš paskos „Florence“, tačiau prognozuojama, kad antroje savaitės pusėje jis turėtų susilpnėti, kaip tik tuo metu, kai keliaus pro Antilių salas Karibuose.

Iš karto po jo seka uraganas „Helene“, vis dar esantis arčiau Afrikos, nei Amerikos krantų. Prognozuojama, kad jis taip pat pajudės šiaurės-vakarų kryptimi, tačiau neturėtų pasiekti žemyno.

Šiuo metu moklsininkai stebi itin įdomų reiškinį – virš Atlanto vienu metu šėlsta trys uraganai ir tropinė audra virš Karibų jūros.