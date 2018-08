Viduržemio jūros šalys paskelbė keletą perspėjimų dėl orų, kai dėl karščio bangos Europoje temperatūra peržengė 40 laipsnių karščio ribą, o dėl nukritusio vandens lygio Vokietijoje upės pakrantėje į paviršių iškilo Antrojo pasaulinio karo laikų ginklai.

Iš Afrikos į Europą plūsta karščio banga, tad jau girdėti perspėjimai apie iš Sacharos dykumos atkeliaujančias dulkes ir ypač aukštą temperatūrą: kai kuriose pietinėse vietovėse prognozuojami 48 laipsniai karščio.

Potentially record breaking temperatures in #Spain and #Portugal this weekend as the intense heat continues to build 🌡️ Last night, temperatures fell no lower than 29°C in Faro, Portugal pic.twitter.com/9dhuznxrLS — Met Office (@metoffice) August 2, 2018

Dėl kaitros Ispanijoje ir Portugalijoje gyventojams paslaugas teikiančios tarnybos yra pasirengusios nenumatytiems atvejams.

Ketvirtadienį Evoroje, 130 kilometrų į rytus nuo sostinės Lisabonos nutolusiame Portugalijos mieste, ir už sienos esančioje Badachoso provincijoje Ispanijoje temperatūra pakilo iki 44 laipsnių.

Šį savaitgalį į šiaurę iš Afrikos judančios karšto oro masės Pietų Portugalijos mieste Bežoje gali paskatinti termometro stulpelius pakilti iki 47 laipsnių karščio.

„The Sun“ prognozuoja netgi 48 laipsnių karštį.

Centrinėje Italijos dalyje ir Šiaurėje paskelbtas raudonos spalvos pavojaus signalas – tai rimčiausias iš visų trijų perspėjimo signalų lygių. Informuojama apie plintantį pavojų sveikatai tokiuose turistų traukos centruose kaip Roma, Florencija ar Venecija.

Karščio bangos Italijoje jau tapo įprastos. Lacijo regiono ataskaitos duomenimis, nuo 2005 iki 2016 metų 23 Italijos miestuose nuo su karščiu susijusių problemų mirė apie 23880 žmonių.

Sinoptikai prognozuoja, kad savaitgalį didžiojoje Italijos dalyje karščio banga pratrūks galingomis audromis.

Dangerously high (45C+) temperatures in SW Spain and SE Portugal. Extreme heat warnings have been issued there and in other parts of Europe as the heat builds. Jo #heatwave pic.twitter.com/a2m00okI8y— BBC Weather (@bbcweather) August 2, 2018