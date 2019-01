Perspėja: dešimtys tūkstančių JK gyvenančių ES piliečių po „Brexit“ gali tapti nelegaliais gyventojais

Dešimtys tūkstančių Didžiojoje Britanijoje gyvenančių ES piliečių po „Brexit“ gali tapti nelegaliais migrantais, ir tai gali sukelti krizę, kuri bus didesnė nei „Windrush“ skandalas, perspėja aktyvistai.

Jie teigia, kad Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministerijos sistema, reikalaujanti, kad prieš Britanijai išstojant iš ES visi ES piliečiai kreiptųsi dėl leidimo nuolat gyventi šalyje, neišvengiamai sukels didelių problemų pažeidžiamiems žmonėms, kurie nesugebės įrodyti savo teisės gyventi šalyje artimiausiais metais, independent.co.uk rašo May Bulman.

ES apgyvendinimo programą (angl. The EU Settlement Scheme), kuri pradeda veikti šiandien, sausio 21 d., Jungtinės Karalystės vadovybė sukūrė siekdama užtikrinti ES piliečiams ir jų šeimos nariams teisę gyventi šalyje po „Brexit“. Jie turi kreiptis leidimo toliau gyventi šalyje iki 2021 m. birželio 30 d.

Besikreipiantieji turės patvirtinti savo tapatybę internetu, naudodamiesi mobiliąja programa. Iš pradžių siūlyta, kad patvirtinimas suaugusiems kainuotų 65 svarus (apytikriai 74 EUR), o vaikams iki 16 m. – 32,50 svaro (apytikriai 37 EUR), tačiau pirmadienį kreipdamasi į parlamentą Th. May pranešė, kad registracija vis dėlto bus vykdoma nemokamai, pranešė guardian.co.uk.

Kritikai sako, kad sistema galės pasinaudoti tik tie gyventojai, kurie apie ją žino, tačiau yra daugybė žmonių, kuriuos informacija sunkiai pasiekia – pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, žmonės, kurie nekalba angliškai ir tie, kurie yra išnaudojami, o pastangos juos informuoti yra „visiškai neadekvačios“.

Vyriausybė taip pat kritikuojama dėl to, kad mobilioji programa, per kurią galima pateikti prašymus, skirta tik išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams su įdiegta „Android“ operacine sistema, negalvojant apie vartotojus, turinčius „Apple“ įrenginius su „iOS“ operacine sistema. Tiesa, registruotis galima ir kitais būdais.

© Sputnik / Scanpix

Jungtinės imigrantų gerovės tarnybos teisės politikos skyriaus direktorius Chai Patelis pasakė: „Jie sako, kad platina informaciją, plečia aprėptį ir organizuoja nemokamus žmonių informavimo renginius – bet šioje konkrečioje situacijoje tai visiškai neadekvatu.“

„Jei politikai iš tiesų būtų norėję leisti ES piliečiams likti gyventi Jungtinėje Karalystėje, jie būtų teisiškai užtvirtinę leidimą nuolat gyventi šalyje, kad kiekvienas ES pilietis, kuris šiuo metu gyvena JK, turėtų teisę čia likti.“

Ch. Patelis išsakė kritiką ministrams dėl to, kad jie įvedė šią programą neva tam, kad galėtų perimti kontrolę ir deportuoti nepageidaujamus asmenis, tačiau nepagalvojo apie neigiamas pasekmes pažeidžiamiems asmenims, kurie negalės sužinoti apie programą arba nesugebės pateikti prašymo.

„Ministrai siekia perimti politinę kontrolę, jie nenori užtikrinti teisės gyventi šalyje žmonėms, kurie yra nepageidaujami“, – sako jis. – Bet tai reiškia, kad dešimtys tūkstančių žmonių taps nelegaliais migrantais tik dėl to, kad nesikreipė dėl statuso suteikimo – ir tai bus didelė problema.“

Kritikai taip pat įspėjo, kad tūkstančiai žmonių liks be teisinio statuso, jei prašymai nebus operatyviai ir veiksmingai apdorojami.

Tyrimų instituto „British Future“ strateginio skyriaus direktorė Jill Rutter pasakė: „Vidaus reikalų ministerija turėtų investuoti į tinkamą ES apgyvendinimo programos vykdymą nuo pat pradžių. Jei jos nepavyks sklandžiai ir veiksmingai įgyvendinti, neigiamas pasekmes jausime daug metų, o jų mastas bus daug didesnis nei „Windrush“ skandalas.“

Liberaldemokratų partijos atstovas parlamente seras Edas Davey pareiškė: „Niekas netiki, kad Vidaus reikalų ministerija sugebės užtikrinti teisę nuolat gyventi šalyje kiekvienam tinkamam kandidatui per dvejus metus. Tūkstančiai žmonių liks be statuso ir taps pažeidžiami Theresos May kuriamoje nesvetingoje aplinkoje.“

Tie gyventojai, kurie Jungtinėje Karalystėje nuolat gyveno penkerius metus, šios programos pagrindu gali teikti prašymą leidimui nuolat gyventi šalyje, tai reiškia, kad jie gali ir toliau gyventi ir dirbti JK neribotą laiką.

Asmenys, kurie Jungtinėje Karalystėje gyvena mažiau nei penkerius metus, gali teikti prašymą leidimui gyventi šalyje tol, kol bus gyvenę penkerius metus, o tada galės pateikti naują prašymą dėl nuolatinio gyvenimo šalyje.

Teikiant prašymą reikia įrodyti savo tapatybę, suteikti informaciją apie teistumą/ neteistumą ir įkelti veido nuotrauką.

Pareigūnai tada turi patikrinti duomenis apie darbą ir socialines garantijas ir patvirtinti, kad asmuo iš tiesų gyvena JK. Be to, visų prašymus pateikusių asmenų duomenys patikrinami JK nusikalstamumo ir saugumo duomenų bazėse.

Numatoma, kad iš viso gali būti pateikta daugiau nei 3,5 mln. paraiškų.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas pareiškė: „ES apgyvendinimo programa užtikrins, kad visiems Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams būtų suteiktas gyventojo statusas, kuris savo ruožtu užtikrins teisę į darbą, gyvenamą vietą ir išmokas. “

„ES piliečiams gauti šį statusą bus lengva ir paprasta. Jiems tereikės įvykdyti tris žingsnius – įrodyti savo tapatybę, įrodyti, kad gyvena JK, ir pateikti duomenis apie teistumą/neteistumą.“