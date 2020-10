Kaip praneša Business Insider, D. Trumpo administracija entuziastingai priėmė Great Barringtono deklaraciją – spalio 4 dieną Amerikos ekonominių tyrimų centre (AIER) sudarytą ir pasirašytą dokumentą. Deklaracijos autoriai – Harvardo universiteto medicinos profesorius Martinas Kulldorffas, Oxfordo universiteto profesorė Sunetra Gupta ir Stanfordo medicinos mokyklos profesorius Jay'us Bhattacharya.

Dabar į 32 kalbas išverstą dokumentą pasirašė daugiau nei pusė milijono „nerimaujančių piliečių“ ir 40 tūkstančių mokslininkų ir medikų (tarp kurių ir tokie „ekspertai“, kaip Dr. Person Fakename ir Dr. Johnny Bananas). Tarp pasirašiusiųjų – keletas homeopatų ir žmogus, savo vardu pasirinkęs pirmą dainos „Macarena“ eilutę.

Po kelių valandų nuo paskelbimo, deklaracija sulaukė neproporcingos savo mokslinei vertei politinės ir ideologinės reakcijos The Guardian straipsnyje tvirtina Oxfordo profesorė Trish Greenhalgh, Londono Higienos ir tropinės medicinos mokyklos profesorius Martinas McKee ir prancūzė epidemiologė Michelle Kelly-Irving. Grotažymė #signupstartliving pateko į Twitter populiariausių tendencijų sąrašą, o teksto autorius priėmė JAV Sveikatos apsaugos ir socialinių tarnybų sekretorius Alexas Azaras ir neseniai Trumpo patarėju sveikatos apsaugos klausimais paskirtas Scottas Atlasas. Pastarasis spalio 8 dieną tviteryje parašė: „Panašu, geriausi pasaulio mokslininkai palaiko Donaldo Trumpo covid politiką“.

Business Insider straipsnyje teigiama, kad tai, kas parašyta deklaracijoje, didžia dalimi sutampa su Trumpo koronaviruso politika. Jokių visuotinių karantinų – tik „kryptinga apsauga“ (Focused Protection – angl.): minimaliai rizikuojantiems leisti gyventi normaliai, natūraliai persirgti ir įgyti imunitetą virusui, tuo pat metu apsaugant esančius rizikos grupėje.

Daugelis deklaracijoje minimų visuotinio karantino problemų akivaizdžios: mažesnis vaikų vakcinacijos lygis, širdies kraujagyslių ligų blogesnė eiga, psichikos sutrikimų gausėjimas ir taip toliau. Jų niekas neneigia. Tačiau vis daugiau sveikatos apsaugos sferos darbuotojų aktyviai pasisako prieš pagrindinę deklaracijos idėją – kolektyvino imuniteto sukūrimą, –vadindami ją „neetiška“, „trumparegiška“, „mirtinai pavojinga“, „neteisingai suprasta“ ir prikiša autoriams nepakankamą jų kvalifikaciją.

Amerikos infekcinių susirgimų draugija (The Infectious Diseases Society of America – angl.), jungianti daugiau, nei 12 tūkstančių užkrečiamųjų ligų specialistų iš visos šalies, spalio 14 dieną išleido oficialų pareiškimą, kuriame Great Barringtono deklaraciją pavadino „netinkama, neatsakinga ir nemokšiška“. Visuotinio karantino atsisakymą jie laiko nesaugia priemone tol, kol susirgimų skaičius nesumažėjo iki pavyzdžiui, Pietų Korėjos lygio (toks rezultatas ten pasiektas testavimu, kontaktų sekimu ir distancija). Paleisti viską pasroviui – beprecedentė visuomenės sveikatos sferos strategija. Be to, menkai tikėtina, kad ji bus efektyvi prieš virusą (pažymėtinas Švedijos pavyzdys).

The Lancet žurnale spalio 15 dieną pasirodė mokslininkų laiškas, kuriuo raginama atsisakyti kolektyvinio imuniteto prieš COVID-19 išvystymo idėjos ir pasirašyti John Snow memorandumą. Tarp laiško autorių – Harvardo epidemiologas William Hanage, Marc Lipsitch ir kiti sveikatos apsaugos sferos profesionalai. Dokumentą jau pasirašė daugiau nei 2000 mokslininkų.

„Grupinis imunitetas pasiekiamas, kai žmonės saugomi nuo viruso, o ne sukeliama užsikrėtimo grėsmė. Niekada visuomenės sveikatos apsaugos istorijoje kolektyvinis imunitetas nebuvo naudojamas kaip reagavimo į ligos protrūkius strategija, nekalbant jau apie pandemiją“, – pareiškė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. Pačia deklaracijoje dėstomą kolektyvino imuniteto idėją jis pavadino „neetiška“.

Grupinio imuniteto sukūrimas be vakcinos yra „tikrų skerdynių garantija“, – taip šią idėją įvertino Yale'io visuomenės sveikatos mokyklos epidemiologas Gregg Gonsalves. Anksčiau jis prilygino ją „sergančių bandos gyvūnų brokavimui“. Nacionalinio alergijų ir infekcinių ligų instituto direktoriaus Anthony Fauci nuomone, „mirtingumas bus milžiniškas – tai visiškai nepriimtina“. Britanijos Medicinos mokslų akademijos prezidentas, kruopščiai išnagrinėjęs deklaraciją, jos autorių idėjas pavadino „neetiškomis ir neįgyvendinamomis“.

Anthony Fauci © Sipa / Scanpix

Lig šiol COVID-19 nusinešė daugiau nei 225 000 amerikiečių gyvybes, koronavirusu užsikrėtė 8,3 mln. žmonių – mažiau nei 3% visų šalies gyventojų. „Business Insider“ žurnalisto skaičiavimais, kad priartėtų prie deklaracijos autorių siekiamo grupinio imuniteto, Amerikai reikėtų dar daugiau nei 150 mln. susirgusiųjų. Pagal šią prognozę, noras tai pasiekti iki 2023 metų vasario, atsieitų 640 000 mirčių nuo šios infekcijos, kurių būtų buvę galima išvengti. „Būtent dėl to ir neskelbiame: lai visi užsikrečia ir viskas bus tvarkoje. Mes prieš tai, ši idėja bloga“, –sakė Fauci dar rugpjūtį.

Idėja, kad grupinis imunitetas rasis, užsikrėtus jau 10–20% gyventojų – nesąmonė, atsakingai tvirtina Washingtono universiteto gydytojas Christopher J.L. Murray, kurio epidemiologinis modelis pavasarį dažnai naudotas Baltųjų Rūmų spaudos konferencijose. Rugsėjį, paprašius The New York Times, trys epidemiologų komandos suskaičiavo užsikrėtusiųjų procentą šalyje – jų išvados prieštarauja įtakinguose ratuose aktyviai platinamai teorijai, neva JAV kolektyvinis imunitetas jau yra, ar bent jau nedaug trūksta.

Remiantis birželio tyrimais, saviizoliacija ir kiti pandemijos metu įvesti apribojimai užkirto kelią maždaug 60 milijonų naujų susirgimų JAV ir 285 milijonų – Kinijoje. Europoje visuotinis karantinas išgelbėjo ~3,1 mln. gyvybių 11 Europos šalių (čia įskaitoma ir maždaug 500 tūkstančių Didžiojoje Britanijoje). ICL epidemiologai suskaičiavo, kad dėl griežtų priemonių užsikrėtimo rodikliai vidutiniškai sumažėjo 82%.

Deklaracijos kritikai taip pat reiškia pretenzijas jos autorių mokslinei kvalifikacijai. Pagrindinė – nė vienas iš trijų prestižinių universitetų profesorių nėra buvęs publikuotas recenzuojamame moksliniame žurnale koronaviruso tema. Beje, patikslinsime, kad Jay Bhattacharya buvo išankstinio straipsnio apie antikūnų testavimą bendraautoriumi. Įdomų to niuansą atskleidė BuzzFeed News – žurnalistai tvirtina, kad kad mokslininko žmona savanorius rinko, melagingai skelbdama, kad „FDA patvirtintas“ testas nustatys, ar atsirado imunitetas nuo COVID-19 , ir ar jie galės „be baimės grįžti į darbą“.