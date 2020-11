Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė ir atitinkamus įgaliojimus turinčios administracijos sutarė laikinai sušvelninti apribojimus, kad gruodžio 23–27 d. galėtų susitikti žmonės iš trijų skirtingų namų ūkių, skelbia independent.co.uk.

Tokių susibūrimų metu socialinio atsiribojimo taisyklės bus švelnesnės: žmonės pirmą kartą po keleto mėnesių galės apkabinti savo bičiulius ir šeimos narius.

Vyriausybės įsteigtos mokslo patariamosios grupės ekstremaliųjų situacijų atvejais narys prof. Andrew Haywardas BBC laidos „Newsnight“ metu sakė, jog „dėl tokių veiksmų tikrai padidės užkrato perdavimas“. „Gali kilti trečioji infekcijos banga, ligoninėse nebeliks vietų, turėsime daugiau bereikalingų mirčių“, – pridūrė jis.

A. Haywardo manymu, leidimas susitikti pagyvenusio amžiaus žmonių turinčių šeimų nariams ir kartu leisti laiką „ne vieną valandą, ką jau kalbėti apie dienas“, gali greitai atsirūgti „daugeliui šeimų“.

Didžiosios Britanijos medicinos asociacija taip pat perspėjo, kad sušvelninus apribojimus Kalėdoms, „beveik neabejotinai“ padidės susirgimų skaičius.

Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pareiškė, kad Europoje pandemija „lėtėja“, vadinasi, karantino priemonės mažina viruso perdavimą šiame žemyne.

Šį savaitgalį Prancūzija pradės švelninti COVID-19 karantiną, kad atėjus Kalėdoms vėl dirbtų parduotuvės, teatrai ir kino teatrai, o žmonės galėtų švęsti kartu su visais šeimos nariais, antradienį pareiškė šalies prezidentas Emmanuelis Macronas.

Per televiziją kreipęsis į tautą, Prancūzijos vadovas sakė, kad blogiausias antrosios koronaviruso bangos etapas jau praeityje, tačiau restoranai, kavinės ir barai vis tiek nedirbs iki sausio mėnesio.

„Privalome padaryti viską, kas mūsų galioje, kad išvengtume trečiosios bangos ir trečiojo karantino“, – sakė E. Macronas.

„Sulėtinome viruso plitimą, bet jis niekur nedingo“, – pridūrė jis.

Parduotuvės vėl galės dirbti nuo šeštadienio, kaip tik prieš prasidedant kalėdinio apsipirkimo laikotarpiui, kuris yra gyvybiškai svarbus daugeliui mažmenininkų, smarkiai raginusių leisti tęsti veiklą.

Vadovaujantis E. Macrono išdėstytu trijų etapų karantino nutraukimo planu, nuo šeštadienio gyventojams bus leidžiama kasdien tris valandas sportuoti lauke, tačiau vis tiek reikės leidimo, norint išeiti iš namų. Taip pat vėl bus galima rengti religines apeigas uždarose patalpose, bet jose galės dalyvauti ne daugiau 30 tikinčiųjų.

Visuotinį karantiną Prancūzijoje planuojama atšaukti gruodžio 15 d., bet prezidentas nurodė, kad komendanto valanda (nuo 21 iki 7 val.) liks galioti. Taip pat galės atsidaryti teatrai ir kino teatrai. Komendanto valandos nereikės laikytis Kūčių vakarą ir Naujųjų metų išvakarėse, be to, prancūzai galės be leidimų keliauti tarp regionų, kad Kalėdas sutiktų su šeima.