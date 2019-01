Dalyje Kanados įsivyravusios šaltos oro masės jau slenka per JAV Vidurio Vakarus rytinės pakrantės link.

Šalčiai Vidurio Vakarus užklupo po didelės pūgos, savaitgalį atnešusios iki 30 cm sniego ir, kaip pranešama, pareikalavusios mažiausiai dviejų gyvybių.

„Mums reikia, kad visi padarytų savo darbus,... kad jūs ir jūsų šeimos būtumėte pasirengę“, – sakė Ilinojaus gubernatorius Jay Robertas Pritzkeris.

Įmonės nurodė savo darbuotojams likti namie. Taip pat buvo uždarytos mokyklos ir atšaukta šimtai skrydžių.

JAV paštas, garsėjantis savo įsipareigojimu dirbti, kad ir kokie būtų orai, kaip pranešama, dėl didžiulio šalčio Ajovoje sustabdė laiškų ir siuntų pristatymą.

Coldest weather in at least 25 years puts the Midwest in the freezer. #Chicago forecast temps

Wed low: -22

Wed high: -13°

Thu low: -25°

All-time low is -27° & all-time

low max is -13°.

We'll be live starting at 6 AM ET Wed on #weatherchannel#PolarVortex2019 pic.twitter.com/rjCudqn0gf

— Mike Seidel (@mikeseidel) January 29, 2019