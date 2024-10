Persijos įlankos valstybės nuogąstauja: gali tapti lengvais taikiniais į kampą įspraustam Iranui

Jo nužudymas rugsėjo 27 d. buvo vienas svarbiausių įvykių istoriniais metais. Didžiausios žudynės per visą Izraelio istoriją lėmė daugiausia aukų pareikalavusį karą Palestinos istorijoje, pirmąsias tiesiogines Irano atakas prieš Izraelį. Viso to nebūtų įvykę be lemtingo Y. Sinwaro sprendimo praėjusių metų spalį. Tai nereiškia, kad regione būtų įsivyravusi taika, – tačiau ši konkreti įvykių seka būtų neįsivaizduojama, jei „Hamas“ nebūtų nužudžiusi daugiau kaip 1 100 izraeliečių. Y. Sinwaras siekė kataklizminio karo, kuris iš pagrindų pakeistų Artimuosius Rytus, ir to pasiekė.