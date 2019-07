„Destruktyvūs Didžiosios Britanijos veiksmai, susiję su naftos tanklaivio užgrobimu, gali padidinti įtampą Persijos įlankoje“, - cituoja kanalas oficialų Irano užsienio politikos žinybos atstovą.

Anksčiau Gibraltaro, britų valdos Pirėnų pusiasalio pakrantėje, valdžia sulaikė tanklaivį „Grace 1“, įtarusi, kad jis gabena naftą į Siriją, pažeisdamas šiai šaliai taikomas sankcijas.

ES sankcijų Damaskui paketas draudžia beveik visus Europos verslo kontaktus su Sirija, ypač naftos ir jos produktų prekybos srityje. Be to, sankcijos taikomos šios šalies vadovybei – į didelį „juodąjį sąrašą“, be kita ko, įtraukti prezidentas Basharas al Assadas ir jo šeimos nariai.