Atvykęs į Centrinę rinkimų komisiją, prezidentas pateikė savo pasą ir lapus su 300 tūkst. parašų, kuriuos pagal galiojantį įstatymą privalo surinkti rinkimuose dalyvauti norintys nepriklausomi kandidatai. Visa dokumentų pateikimo procedūra užtruko 10 minučių, pranešė „Interfax“. 65 metų V. Putinas, kurio varžovai rinkimuose yra tik butaforiniai, greičiausiai pratęs savo valdymą iki 2024 metų. Tokiu atveju jis taptų ilgiausiai dirbusiu Rusijos lyderiu nuo diktatoriaus Josifo Stalino laikų. Antradienį daugiau nei 600 įtakingų įstatymų leidėjų, kino aktorių, muzikantų ir sportininkų susirinko sovietinių laikų parodų rūmuose, kad pareikštų palaikymą dabartiniam Kremliaus vadovui ir oficialiai iškeltų jį savo kandidatu. V. Putinas šiame renginyje nedalyvavo dėl anksčiau suplanuotų susitikimų, nurodė jo atstovas Dmitrijus Peskovas. Anksčiau šią savaitę Rusijos rinkimų aukščiausioji institucija oficialiai uždraudė opozicijos lyderiui Aleksejui Navalnui rinkimuose varžytis su V. Putinu dėl jo teistumo už grobstymą. Visą šią bylą A. Navalnas laiko politiškai motyvuota. „Kaip jie žiūri savo vaikams į akis?“ – klausė A. Navalnas savo feisbuko paskyroje, stebėdamasis dėl V.Putino rėmėjų gausos. Tuo metu už Kremliaus sienų V. Putinas su vaikais įžiebė eglutę. Rinkimuose su V. Putinu varžysis ankstesnių kampanijų veteranai – Komunistų partijos lyderis Genadijus Ziuganovas, ultranacionalistas Vladimiras Žirinovskis ir liberalas Grigorijus Javlinskis. Prie jų prisijungs televizijos laidų vedėja Ksenija Sobčak, prezidento V. Putino globėjo, buvusio Sankt Peterburgo mero Anatolijaus Sobčiako duktė. A. Navalnas, kuris daugelio yra laikomas vieninteliu iššūkį V. Putinui mesti pajėgiu opozicijos lyderiu, ragina žmones boikotuoti rinkimus. V. Putinas pirmuoju valstybės asmeniu tapo 1999 metų gruodžio 31 dieną, kai tuometinio Rusijos prezidento Boriso Jelcino sprendimu buvo paskirtas Rusijos prezidento pareigas einančiu pareigūnu. B. Jelcinas, pirmasis Rusijos prezidentas, apie šį sprendimą paskelbė atsistatydindamas pirma laiko. Pirmą kartą į prezidento postą V. Putinas buvo išrinktas 2000 metų kovo 26 dieną. Jis buvo perrinktas 2004 ir 2012 metais. 1999-2000 ir 2008-2012 metais V. Putinas dirbo vyriausybės vadovo poste. 2012 metais jis buvo išrinktas prezidentu šešerių metų kadencijai, pagal konstitucijos pataisas, taip pat sudarančias jam sąlygas būti išrinktam antrai šešerių metų kadencijai.

