Perimtas pokalbis: okupantai neatlaiko to, ką pamato fronto linijoje

„Nebeturim karininkų. Du karininkai – 300 (sužeisti – red.), du – 200 (žuvę – red.). Tik 30 žmonių liko iš 84“, – perimtame pokalbyje žiniomis su kitu kariu dalinasi rusas. Jo pašnekovas irgi kariavo Ukrainoje, bet buvo sužeistas ir išvyko gydytis į Rusiją.

„Čia pasakoja, kad kariai išprotėja... girdėjai apie tai?“ – klausia Rusijoje besigydantis karys. Netrukus jis ima pasakoti apie stipriai sužalotus karius, atvežamus į ligoninę, kurioje jis gyja.

„Neverta jokių pinigų“, – apie savo pasiryžimą nebevykti į Ukrainą pasakoja jis.

Tai, kad karas yra sunkus ir psichologiškai, neturėtų būti naujiena. Tačiau vis pasirodo žinių, kad rusų kariams ypač sudėtinga išlaikyti motyvaciją. Jie nesupranta dėl ko kariauja, nepasitiki savo vadais, o tikslūs ukrainiečių smūgiai naikina jų tarnybos draugus.

Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 11 d. jau neteko apie 26 350 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 187 tankų, 2 856 šarvuotųjų kovos mašinų, 528 artilerijos sistemų, 185 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 87 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 199 lėktuvų, 160 sraigtasparnių, 1 997 automobilių, 12 laivų, 390 dronų, 94 sparnuotųjų raketų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.