Drebėjimas antradienį 3 val. 34 min. vietos (ir Lietuvos) laiku supurtė Samsato miestelį Adijamano provincijoje. JAV geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad 5,2 balo drebėjimo hipocentras buvo 10 km gylyje. Turkijos sveikatos apsaugos ministras, kurį citavo Anatolijos naujienų agentūra, sakė, kad tarp sužeistųjų yra 35 vis dar gydomi asmenys. Regiono gubernatorius sakė, kad žmonės susižeidė, kai apimti panikos bėgo iš namų. Anatolijos naujienų agentūra paminėjo Zeynep Berk, kurios namas užgriuvo ant jos ir dar keturių žmonių. Kaimynai išgelbėjo šeimą, toliau bandoma gelbėti 150 jos gyvulių. Drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėse provincijose. Turkijos Kandilio žemės drebėjimų stebėjimo centras užregistravo mažiausiai 13 pakartotinių požeminių smūgių.

