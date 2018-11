Drebėjimas sekmadienį po 20 val. 37 min. vietos (18 val. 37 min. Lietuvos) laiku įvyko Kermanšaho provincijoje. Epicentras buvo už 17 km į pietvakarius nuo Sare Pole Zahabo miesto, pranešė Irano geofizikos institutas. Remdamasi gelbėtojų tarnybų duomenimis, valstybinė televizija pirmadienį nurodė, kad per drebėjimą buvo sužeista 716 žmonių. Informacijos apie žuvusius žmones ir reikšmingą materialinę žalą nebuvo gauta. Tik 33 sužeistieji pirmadienį ryte vis dar buvo gydomi ligoninėse. Po pradinio drebėjimo, kurio hipocentras buvo maždaug 7 km gylyje, buvo užregistruoti keli pakartotiniai požeminiai smūgiai. Vieno jų stiprumas siekė 5,2 balo. Irano Raudonojo Pusmėnulio draugijos pareigūnas Morteza Salimi sakė, kad dauguma sekmadienį sužeistų žmonių nukentėjo per spūstį, kilusią po pirmųjų požeminių smūgių. Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė drebėjimą jautę kaimyninio Irako sostinėje Bagdade. Pusiau oficialiai Irano naujienų agentūrai ISNA M. Salimi sekmadienį sakė, kad drebėjimas supurtė rajonus, neseniai atstatytus po pernai lapkritį įvykusio 7,3 balo žemės drebėjimo, per kurį žuvo 620 ir buvo sužeista dar tūkstančiai žmonių. Irano teritorijoje yra keli dideli tektoniniai lūžiai, o požeminių smūgių šalyje užfiksuojama beveik kasdien. 2003 metais istorinį Bamo miestą sugriovęs 6,6 balo žemės drebėjimas pareikalavo 26 tūkst. žmonių gyvybių.

