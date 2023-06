Toks pasirodymas viešumoje vertinamas kaip bandymas atitaisyti žalą įvaizdžiui, kurią padarė Jevgenijaus Prigožino karinio maišto bandymas, rašo „The Guardian“. V. Putinas visomis išgalėmis stengiasi parodyti, jog šalies žmonės jį palaiko – už jo esą stovi visa Rusija.

Į musulmonų dominuojamo Dagestano Derbento miestą V. Putinas skrido minėti musulmoniškos „Eid al-Adha“ šventės ir apsilankyti senovinėje citadelėje bei istorinėje mečetėje.

Pro-Kremlin "correspondents" published a video of Putin ("Putin"?) communicating with the public in Dagestan republic.