Socialiniuose tinkuose šis nutikimas sulaukė didelio atgarsio. Internautai vadino musę tikrąja debatų vakaro didvyre. Nauja tviterio paskyra pavadinimu „MikePenceFly“ jau netrukus turėjo dešimtis tūkstančių sekėjų.

„Gerai, tai tikrai svarbūs debatai, tačiau niekas nieko neprisimins, išskyrus musę“, - rašė vienas tviterio vartotojas. Demokratų politikas Jasonas Kanderis pokštaudamas rekomendavo musei nedelsiant karantinuotis. Tai buvo užuomina į daugybę koronaviruso atvejų Baltuosiuose rūmuose po to, kai COVID-19 susirgo prezidentas Donalas Trumpas.

Kai kurie komentarai buvo ir gruboki. „Lincoln Project“, konservatyvių D. Trumpo priešininkų grupė, tviteryje rašė: „Kaip tinka – musė nutupia ant M. Pence‘o galvos, kai jis toliau mala tokį š...“.

D. Trumpo priešininkas rinkimuose Joe Bidenas šį epizodą išnaudojo ironiškam raginimui paaukoti jo rinkimų kampanijai. Jis tviteryje paskelbė savo nuotrauką su musių muštuku ir parašė: „Susimetam po penkis dolerius, kad padėtume šiai rinkimų kampanijai skrieti“. „Skristi“ ir „musė“ anglų kalba yra tas pats žodis.

J. Bideno rinkimų štabas, be to, iš karto pasiūlė už 10 dolerių įsigyti musių muštuką su užrašu „Truth over Flies“ („Tiesa svarbiau už muses“). Tai taip pat žodžių žaismas. Angliškas žodžio „flies“ labai panašus į „lies“ (melavimas). J. Bidenas per rinkimų kampaniją reguliariai žada tiesą, o ne melą – taip priešpastatydamas save D. Trumpui.