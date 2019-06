Per Trumpo vizitą visas dėmesys netikėtai nukrypo į Camillą: ką ji norėjo pasakyti?

Būtent taip ir nutiko pirmadienį, birželio 3 dieną, kai akyli stebėtojai pastebėjo šelmišką Kornvalio kunigaikštienės Camillos mirksnį.

Konkrečiai kalbama apie JAV prezidento apsilankymą pas Jungtinės Karalystės karalienę Bakingamo rūmuose ir ekskursiją po Vestminsterio abatiją.

D. Trumpas, pirmoji Jungtinių Valstijų ponia Melania Trump Klarenso rūmuose su karališkąja šeima gėrė arbatą. Filmuotoje medžiagoje matoma, kaip Camilla šelmiškai mirkteli. Spėjama, kad toks gestas, iš kambario išeinant JAV prezidentui, buvo skirtas jos apsaugos darbuotojams.

Mirktelėjimą netrukus užfiksavo karališkosios šeimos stebėtojai. Dauguma iš karto pradėjo sukti galvą, ką Camilla norėjo tokiu gestu pasakyti, kokią žinutę perduoti.

Mirktelėjimas sukėlė nemenką audrą ir socialiniame tinkle „Twitter“.

Internautai ėmė svarstyti įvairius scenarijus.

Štai vienas iš jų: karališkosios apsaugos darbuotojas Camillai: „Camilla, jeigu pateksite į bėdą, tik mirktelėkite – ir mes jus išgelbėsime“.

„Šis epizodas – kol kas bene įdomiausias iš JAV prezidento apsilankymo Jungtinėje Karalystėje“, – komentavo kitas internautas.

„Camilla kiaurai mato Melanios bandymą rengtis kaip princesė Diana“, – šmaikštavo dar vienas.

Camilla’s wink is probably the best thing about this visit so far pic.twitter.com/F7kJ6dTJ8K

Royal Protection Officer: “Camilla, if you are in trouble then wink, we will come and rescue you.” #TrumpUKVisit #TrumpVisitUK pic.twitter.com/TGMrXwmjUu