Užsienio žiniasklaidoje rašoma, kad D. Trumpas nepagailėjo kritikos migrantų politikai ir vieną iš CNN žurnalistų pavadino „įžūliu ir baisiu“ žmogumi. Supykęs D. Trumpas jam liepė sėstis į savo vietą ir nutilti.

„To jau gana, nusiimkite mikrofoną“, - į klausimą, kodėl migrantų problemas vadina „migrantų karavanu“ atsakė D. Trumpas.

Reporter: Do you regret the ad that you did that was branded as a racist ad and even Fox News wouldn't air it, NBC wouldn't air it? "I'm surprised you asked me that question. I do not." -- President Trump https://t.co/eeEAI1W9yh pic.twitter.com/DOpFGdFgWv — CBS This Morning (@CBSThisMorning) November 7, 2018

„CNN turrėtų būti gėda, kad jūs dirbate jų komandoje. Jūs esate baisus ir įžūlus žmogus“, - rėžė D. Trumpas. Taip jis sakė CNN žurnalistui Jim Acosta.

Gyrė demokratų lyderį

Trumpas taip pat gyrė vieną iš demokratų lyderių Nancy Pelosi, veikiausiai pirmininkausiančią Atstovų Rūmams. Prezidentas pareiškė „tikrai ja pasitikintis“ ir tokiu būdu savitai ištiesė jai alyvmedžio šakelę.

„Tikiuosi, kad kitais metais galėsime dirbti kartu, kad ir toliau veiktume Amerikos žmonių labui, ypač kalbant apie ekonomikos augimą, infrastruktūrą, prekybą, receptinių vaistų kainų mažinimą“, – nurodė D. Trumpas per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo tai, kokią „priešišką informaciją“ apie jį ir Respublikonų partiją žiniasklaida pateikė per kadencijos vidurio rinkimus, ir teigė, kad tai pasiekė „naują rekordą“.

Pirmojoje spaudos konferencijoje, surengtoje po Kongreso rinkimų rezultatų paskelbimo, D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo partija, laimėdama naujų vietų Senate, „nepakluso istorijai“. Nuopelnus už šiuos pasiekimus D. Trumpas prisiėmė sau ir savo priešrinkiminiams mitingams.

„Toks energingas agitavimas sustabdė mėlynąją bangą, apie kurią jie kalbėjo“, - pareiškė D. Trumpas. Tai jis sakė pripažindamas savo partijos pralaimėjimą Atstovų Rūmuose, tačiau pridurdamas, kad respublikonai pasirodė geriau tikėtasi.

Mr. President, how do you see your role as a moral leader?

"I think I am a great moral leader and I love our country." -- POTUS https://t.co/eeEAI1W9yh pic.twitter.com/SRD3qJs7nG

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) November 7, 2018