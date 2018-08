Rytinės Naujojo Bransviko provincijos sostinėje Frederiktone įvykusio incidento aplinkybės kol kas neatskleidžiamos, bet ataka išprovokavo aštrią reakciją šalyje, kurią prieš keletą mėnesių užklupo masinio smurto banga.

Liudininkai pasakoja, kad suskaičiavo net 20 šūvių po konfrontacijos, paskatinusios policiją iš pradžių neįleisti ir neišleisti iš didelės miesto dalies transporto priemonių ir įsakyti gyventojams neišeiti iš namų ar kitų patalpų.

Galiausiai, po kelių įtemptų valandų, valdžios įstaigos atskleidė aukų skaičių: tarp keturių aukų yra du policininkai – tai buvo retas atvejis, kai Kanadoje tarnybos metu žūsta pareigūnai. Jų tapatybės nebuvo atskleistos.

„Labai liūdime, kad buvo nužudyti musų du drąsūs policijos pareigūnai“, – socialiniament tinkle „Twitter“ paskelbė Frederiktono meras Mike'as O'Brienas (Maikas O'Brajenas).

Dar kelios aukos paguldytos į regioninę ligoninę, tačiau išsamios informacijos apie jų būklę ir patirtas traumas kol kas nebuvo pateikta.

Pasak pareigūnų, buvo sulaikytas vienas įtariamasis, bet jo tapatybė ar galimas motyvas taip pat nebuvo atskleisti. Vėliau penktadienį šiuo klausimu planuojama surengti spaudos konferenciją.

Visoje Naujojo Bransviko provincijoje 2016-aisiais buvo užfiksuota vos 11 nužudymų.

60 tūkst. gyventojų turintį Frederiktoną sukrėtė incidentas, įvykęs, kai žmonės važiavo į darbą ir vežė vaikus į dienos priežiūros centrą, esantį netoli daugiabučio komplekso, kur aidėjo šūviai.

„Tai pirmas kartas, kai net girdžiu apie kokį nors rimtą nusikaltimą šiame mieste“, – sakė Travisas Hrubeniukas, išgirdęs sirenas netrukus po to, kai iš namų išėjo jo sužadėtinė.

Anot Jorko laidojimo biuro direktoriaus Billo Henwoodo, kurio įmonė įsikūrusi užtvertoje teritorijoje Bruksaido alėjoje, žmonės sėdėjo savo automobiliuose ar tiesiog stovėjo prie policijos ir gaisrininkų transporto priemonių kordono „įtemptai laukdami žinių“.

„Frederiktone tai nėra tas įvykis, apie kurį tikimės išgirsti atsikėlę. Faktas, kad buvo aukų, yra kažkas neįtikėtina šioje vietoje“, – teigė B. Henwoodas.

Šaudynės įvyko Kanadai kovojant su smurto banga. Pavyzdžiui, liepą vienas pistoletu ginkluotas vyras pradėjo šaudyti į praeivius judrioje Toronto dalyje. Tąsyk žuvo du žmonės, dar 13 buvo sužeisti, o užpuoliką nušovė policininkai.

Tuo tarpu balandį kitas vyras, galimai laikęs save vienos mizoginistinės interneto bendruomenės nariu, mikroautobusu ant šaligatvio traiškė pėsčiuosius – tada žuvo 10 ir buvo sužeista dar 14 žmonių

Be to, teisėsauga atlieka tyrimą dėl vieno serijinio žudiko, kuris kaltinamas per pastaruosius kelis metus nužudęs aštuonias aukas.