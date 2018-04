Per susirėmimą žuvo mažiausiai vienas afganų civilis ir du Pakistano saugumo pajėgų kariai, pareiškė laikinasis Afganistano Chosto provincijos policijos vadovas Abdulas Hananas Zadranas. Dviejų pakistaniečių kūnai buvo rasti Afganistano teritorijoje, pranešė jis agentūrai AFP ir pridūrė, kad taip pat buvo sužeisti trys civiliai. Chosto provincijos gubernatoriaus atstovas spaudai Talibas Mangalas patvirtino incidentą, bet nurodė, kad žuvo du afganų civiliai ir keturi Pakistano kariai. Be to, anot jo, Afganistano teritorijoje buvo sulaikyti du Pakistano saugumo pajėgų kariai. Afganistano pareigūnai dažnai teikia nesutampančius duomenis apie žuvusiųjų skaičių. Tuo tarpu Pakistano kariuomenė pranešė, kad sukarintojo pasienio korpuso kareiviai „vykdė įprastą sienos stebėseną“, kai „buvo apšaudyti iš Afganistano pusės“. Du iš jų žuvo, o dar penki buvo sužeisti. Ar Pakistano saugumo pajėgos atsakė šūviais, nebuvo patvirtinta. Kiek anksčiau šį mėnesį Afganistanas Pakistaną apkaltino į jo šiaurės rytų Kunaro provinciją paleidus beveik 200 raketų ir sukėlus „didžiulę materialinę žalą“. Islamabadas šiuos kaltinimus griežtai neigia. Afganistanas ir Pakistanas seniai kaltina vienas kitą nesiimant priemonių prieš kovotojus, veikiančius palei prastai saugomą sieną. Kabulas tvirtina, kad Islamabadas suteikia prieglobstį Talibanui, kuris jau daugiau kaip 16 metų Afganistane tęsia maištą. Islamabadas šiuos kaltinimus neigia ir teigia, kad islamistų kovotojai, rengiantys išpuolius prieš Pakistano pajėgas ir civilius, yra įsikūrę Afganistano teritorijoje.

