Šie 22–27 metų amžiaus palestiniečiai buvo nušauti per atskirus incidentus prie pasienio tvoros, sakoma pranešime. Izraelio kariuomenė šių incidentų nekomentavo, tačiau paskelbė, kad prie sienos susirinko maždaug 10 tūkst. „demonstrantų ir riaušininkų“. Kai kurie jų degino padangas ir „svaidė granatas“. Izraelio kariai atsakė „riaušių malšinimo priemonėmis“, pridūrė kariuomenės atstovas. Nuo kovo pabaigos palestiniečiai kiekvieną penktadienį renkasi protestuoti prie Gazos Ruožo pasienio tvoros. Nuo protestų pradžios kovo 30-ąją jau mažiausiai 212 palestiniečių žuvo Gazos Ruože nuo izraeliečių ugnies, rodo naujienų agentūros AFP surinkti duomenys. Didžioji jų dalis žuvo per protestus, tačiau taip nuo aviacijos smūgių ir tankų ugnies. Be to, per šį laikotarpį vienas Izraelio karys buvo nušautas snaiperio iš Gazos Ruožo. Protestuotojai reikalauja, kad Gazos Ruožo gyventojams būtų leista sugrįžti į teritoriją, iš kurios jie arba jų šeimų nariai pabėgo per 1948 metų karą, kilusį įkūrus Izraelio valstybę. Jie taip pat protestuoja prieš Izraelio vykdomą alinančią Gazos blokadą. Izraelis savo ruožtu kaltina Gazos Ruožą valdantį islamistų judėjimą „Hamas“ manipuliuojant protestais ir siunčiant demonstrantus kaip priedangą savo išpuoliams vykdyti.

