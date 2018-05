Netoli miesto finansų direktorato nugriaudėjo du sprogimai, agentūrai AFP sakė Nangarharo provincijos gubernatoriaus atstovas Attaullah Khogyani, pridūręs, kad „keletas užpuolikų“ įėjo į pastatą. „Saugumo pajėgos šiuo metu yra toje vietoje ir su jais kovoja“, – sakė jis. "Kol kas šeši civiliai žuvo ir 33 buvo sužeisti. Vienas užpuolikas irgi negyvas", - pridūrė A. Khogyani. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad į vietos ligonines buvo atgabenti keturių žuvusiųjų kūnai bei maždaug 20 sužeistų žmonių, sakė miesto sveikatos departamento direktorius dr. Najibullah Kamawal. Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė. Džalalabadas yra neramios su Pakistanu besiribojančios Nangarharo provincijos sostinė. Kai kuriose provincijos teritorijose yra įsitvirtinęs džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“. Tačiau provincijoje veikia ir Talibano kovotojai. Talibanas ne kartą atmetė raginimus priimti prezidento Ashrafo Ghani pasiūlymą sėsti prie derybų stalo ir užbaigti 16 metų trunkantį konfliktą.

