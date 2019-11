Trečiadienio rytą gaisras bendrovės TPC gamykloje dar nebuvo suvaldytas, o po sprogimo į padangę pakilo dūmų stulpas, nutįsęs kelis kilometrus.

Maždaug už 135 km nuo Hjustono esančiame chemijos fabrike gaminamas butadienas – degios dujos, sintetinio kaučiuko žaliava – ir kiti naftos produktai.

Džefersono apygardos teisėjas Jeffas Branickas (Džefas Branikas) pasakojo vietos televizijai, kad sprogimas jį pažadino namie anksti trečiadienį. Pareigūnas iš pradžių pagalvojo, jog kažkas šaudė į jo namus.

„Kai išėjau iš ten, paėmęs pistoletą ir nubėgęs prie priekinių durų, pamačiau, kad priekinės ir galinės durys buvo suskilusios ir kad visur gulėjo skiedros... Iš kiemelio pamačiau liepsnas“, – sakė J. Branickas.

Po incidento gaisrininkai paskelbė privalomą evakuaciją visiems, gyvenantiems maždaug kilometro spinduliu nuo fabriko. Be to, vietos gyventojams buvo patarta uždaryti langus ir išjungti šildymo bei oro kondicionavimo sistemos, siekiant apsisaugoti nuo į atmosferą patekusių chemikalų.

J. Branickas stebuklu pavadino faktą, kad niekas nežuvo. Pasak jo, vienas darbuotojas patyrė nudegimų ir buvo nugabentas sraigtasparniu į Hjustono ligoninę. Kitiems nukentėjusiesiems lūžo riešas ir koja.

Teksaso naftos chemijos pramonę šiemet užklupo dar kelios panašios nelaimės. Kovo mėnesį netoli Hjustono kelias dienas degė gaisras, o per kitą incidentą žuvo netoli Krosbio esančioje gamykloje dirbęs žmogus.

Po kovą kilusio gaisro prokurorai iškėlė kaltinimus dėl vandens užteršimo įmonei, kuriai priklauso užsidegusi naftos chemijos saugykla, nes į netoliese esantį telkinį nutekėjo chemikalų.

Plant explosion rocks southeastern #Texas.

The explosion from the Port Neches plant, which produces chemical and petroleum-based products, blew out windows on homes several miles away. https://t.co/f9VuBgd0HA pic.twitter.com/e9JOgVRzya