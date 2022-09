Per sprogimą Pakistane žuvo Talibanui nepalankus vadas, pagrobti telekomunikacijų darbuotojai

Sprogdinimai, susišaudymai ir pagrobimai Pakistane įvyko netoli Afganistano sienos, o tai sustiprino baimę, kad Pakistano Talibano kovotojai grįžta iš savo slėptuvių Afganistane, praėjus daugiau nei dešimtmečiui, kai per karinius puolimus buvo išvaryti.

Svato rajone sprogus pakelės bombai žuvo prieš Talibaną nusiteikęs genties vadas ir keturi jo apsaugos darbuotojai, dpa sakė vietos policijos pareigūnas Saeedas Khanas. Pakistano Talibanas – kita nei dabar Afganistaną valdantys kovotojai grupuotė – prisiėmė atsakomybę už išpuolį, įvykdytą antradienį netrukus po vidurnakčio. Tai buvo pirmas išpuolis Svato rajone nuo 2012 m., kai Talibanas apšaudė gerbiamą laureatę Malalą Yousafzai.

Be to, antradienį Svate buvo pagrobti mažiausiai septyni Norvegijos telekomunikacijų milžinės „Telenor“ darbuotojai, incidento braižas būdingas Talibanui, pranešė policija. Dar per vieną incidentą, dėl kurio atsakomybę taip pat prisiėmė Pakistano Talibanas, per susišaudymą su kovotojais prie Afganistano sienos žuvo trys Pakistano kariai, pranešė kariuomenė.

Išpuoliai įvykdyti praėjus kelioms savaitėms po masinių mitingų Pakistano pasienio regionuose, pasmerkusių vyriausybės ir kariuomenės neveiklumą po pranešimų, kad Talibanas persigrupuoja. Manoma, kad žlugus kelis mėnesius trukusioms taikos deryboms su Islamabadu, Pakistano Talibanas, per smurto metus nužudęs apie 80 tūkst. žmonių, atgauna savo bazes. Po virtinės karinių veiksmų 2008–2014 m. Pakistano kariuomenė išstūmė kovotojus į Afganistaną.