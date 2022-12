Per sprogimą gyvenamajame name Rusijoje žuvo šeši žmonės

Nuorodos kopijavimas Per sprogimą gyvenamajame name Rusijoje žuvo šeši žmonės

aA

Sekmadienį per sprogimą penkių aukštų gyvenamajame name Rusijos Nižnevartovsko mieste žuvo šeši žmonės, yra sužeistųjų ir dingusių be žinios, praneša portalas „euronews.com“.