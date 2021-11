„Savo greitosios pagalbos automobiliais praėjusią naktį iš nelaimės vietos išvežėme 80 kūnų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Raudonojo Kryžiaus gelbėtojas ir pridūrė, kad šeštadienio rytą tęsiasi gelbėjimo operacijos.

Ligoninės, į kurią buvo nuvežtos aukos, slaugytoja naujienų agentūrai AFP patvirtino žuvusiųjų skaičių ir pridūrė, kad ji taip pat rūpinosi daugybe moterų, vyrų ir vaikų, patyrusių „sunkių sužalojimų“.

Liudininkų teigimu, nelaimė įvyko, kai po eismo įvykio degalinėje užsidegė automobilis. Tada liepsnos išplito, sudegindamos žmones automobiliuose ir netoliese esančiuose keliuose.

Škotijoje vykstančioje Jungtinių Tautų klimato konferencijoje esantis šalies prezidentas Julius Maada Bio išreiškė apgailestavimą „dėl siaubingų netekčių“.

„Reiškiu gilią užuojautą šeimoms, kurios prarado artimuosius, ir tiems, kurie dėl to buvo suluošinti“, – tviteryje rašė jis.

Siera Leonės viceprezidentas Mohamedas Juldehas Jallohas šeštadienį lankosi įvykio vietoje.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb