„Išankstiniais duomenimis, „Burger King“ restorano virtuvėje sprogus deguonies balionui, sužalojimų patyrė devyni žmonės. Tarp nukentėjusiųjų yra užsieniečių. Žuvusiųjų nėra. Per sprogimą nukentėjusieji hospitalizuoti“, - pranešė Armėnijos ypatingųjų situacijų ministerijos atstovas spaudai. Pasak Armėnijos policijos pranešimo, alaus pilstymo reguliavimui skirto deguonies baliono sprogimas iš anksto suplanuotam incidentui nepriskirtinas. „Burger King“ restoranas Jerevane atidarytas maždaug prieš du mėnesius. Incidento priežastys tiriamos.

