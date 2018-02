Nuo vasario 5 dienos prezidento Basharo al Assado režimas intensyviau bombardavo šį apsiaustą regioną šalia Damasko. Smūgiai pareikalavo daugiau kaip 245 civilių gyvybių, tarp žuvusiųjų yra dešimtys vaikų. Šeštadienį Damasko vyriausybė Rytų Gutą atakavo ne taip smarkiai, nes Izraelis surengė antskrydžius prieš režimo ir Irano taikinius Sirijos teritorijoje, tačiau šeštadienį vakare smūgiai šiam regionui vėl suintensyvėjo. Žuvo šeši civiliai, o dar daugiau kaip 50 buvo sužeisti, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Penki civiliai, įskaitant du vaikus, žuvo pagrindiniame regiono mieste Dumoje, sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Vakarų šalys reiškė nerimą dėl vyriausybės kampanijos prieš Rytų Gutą, kur nuo 2013 metų yra apsiausti 400 tūkst. žmonių. Jiems labai trūksta maisto ir vaistų.

