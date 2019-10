Per šaudynes Teksase žuvo du ir sužeista 14 žmonių

Per šaudynes per „Texas A&M University-Commerce“ vakarėlį, kuris vyko už universiteto miestelio teritorijos, žuvo du ir buvo sužeista mažiausiai 14 žmonių, pranešė vietos šerifo tarnybos pareigūnas.