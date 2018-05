Laikraštis „Saarbruecker Zeitung“ šeštadienį pranešė, kad policija sulaikė įtariamąjį. Tuo tarpu transliuotojas „Saarbruecker Rundfunk“ praneša, kad per šaudymą, kurį policija pavadino buitiniu incidentu, buvo sužeisti keli žmonės. Išsamesnės informacijos kol kas nėra.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.